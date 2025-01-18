В багажнике за 20 тыс. евро: на Буковине поймали пограничника, переправлявшего мужчину в Румынию

В Черновицкой области задержали сотрудника Государственной пограничной службы, который пытался переправить мужчину через границу. Свои "услуги" он оценил в 20 тыс. евро.

Видео дня

За совершенное преступление пограничнику грозит до 9 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

По информации ведомства, Ввоеннослужащего задержали "на горячем" в нескольких сотнях метров от границы с Румынией. За денежное вознаграждение он планировал доставить мужчину призывного возраста в багажнике авто до приграничья и указать дальнейший маршрут.

В Государственном бюро расследований отметили, что фигурант владел информацией о времени и месте передвижения пограничных нарядов и обещал своим "клиентам" лично провести их через границу пешим ходом. Пограничник собирал желающих в заранее оговоренном месте и на собственном авто довозил их в одно из пограничных сел, недалеко от границы с Румынией.

Сотрудники ГБР задержали пограничник 16 января 2025 во время передачи средств от одного из мужчин, пытавшегося покинуть страну. Готовится сообщение о подозрении по статье незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

Напомним, в Черновицкой области задержали группу мужчин, пытавшихся незаконным способом покинуть территорию Украины. Пограничники заранее получили информацию о подготовке незаконного бегства.

Как сообщал OBOZ.UA, на Закарпатье пограничники задержали мужчину и двух 14-летних парней, которые с резиновой лодкой двигались к Тисе. Как выяснилось, задержанный мужчина заплатил 8 тыс. 500 долларов за помощь в незаконной переправке в Венгрию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!