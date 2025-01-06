Заплатил $8500: пограничники задержали мужчину, пытавшегося пересечь Тису на резиновой лодке. Фото

На Закарпатье пограничники задержали мужчину и двух 14-летних парней, которые с резиновой лодкой двигались к Тисе. Как выяснилось, задержанный мужчина заплатил 8500 долларов за помощь в незаконной переправке в Венгрию.

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Об этом 6 января сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Также были опубликованы фото с задержанными.

В ГПСУ рассказали, что пограничный наряд заметил группу людей, которые двигались к реке Тиса с резиновой лодкой.

Увидев пограничников, те попытались скрыться, однако безуспешно.

Оказалось, что 14-летние подростки сопровождали мужчину, который планировал незаконно попасть в Венгрию.

За услуги по переправке он заплатил 8 тысяч 500 долларов.

Для выяснения обстоятельств и составления админпротокола мужчину доставили в пограничное подразделение, заявили в ГПСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Винницкой области пограничники Могилев-Подольского отряда остановили авто, в котором ехали четверо мужчин из Киевщины и Харьковщины. У всех были гидрокостюмы и ласты, поскольку они готовились к заплыву через реку Днестр.

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