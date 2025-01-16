Хотели скрыться, но слетели в кювет: пограничники разоблачили группу мужчин, незаконно собиравшихся пересечь границу с Молдовой. Видео

В Черновицкой области задержали группу мужчин, которые пытались незаконном способом покинуть территорию Украины. Пограничники заблаговременно получили информацию о подготовке незаконного бегства.

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Во время задержания нарушители хотели скрыться, но устроили ДТП. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Информацию о подготовке незаконного пересечения государственной границы группой мужчин получили офицеры оперативно-розыскного подразделения Черновицкого пограничного отряда.

По информации ГПСУ, житель приграничного района, взяв четырех пассажиров, на собственном автомобиле отправился в сторону Молдовы. Во время задержания нарушители пытались скрыться, однако в ходе преследования водитель не справился с управлением и транспортное средство вылетело в кювет.

Во время дальнейшей проверки сотрудники пограничной службы выяснили, что попасть на территорию Молдовы пытались жители Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой областей и города Киева. За незаконное "путешествие" они заплатили по 8 тысяч долларов США.

В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении. В свою очередь в отношении мужчины, пытавшегося осуществить незаконную переправку граждан через границу, в правоохранительные органы направлено сообщение по статье 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Напомним, в Винницкой области пограничники Могилев-Подольского отряда остановили авто, в котором ехали четверо мужчин из Киевщины и Харьковщины. У всех были гидрокостюмы и ласты, поскольку они готовились к заплыву через реку Днестр.

Как сообщал OBOZ.UA, на Закарпатье пограничники задержали мужчину и двух 14-летних парней, которые с резиновой лодкой двигались к Тисе. Как выяснилось, задержанный мужчина заплатил 8 тыс. 500 долларов за помощь в незаконной переправке в Венгрию.

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