В апреле в Украине начнется весна, но с заморозками: синоптик дала прогноз погоды

Погода в Украине в начале апреля порадует настоящим теплом и солнечными днями, однако со второй половины месяца станет достаточно неустойчивой, вплоть до заморозков.

Об этом для OBOZREVATEL рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова. По ее словам, "радостные погодные условия" начнутся уже с 1-го апреля.

"Такой будет первая декада. Если и будут дожди, то незначительные", – отметила Мартазинова.

Однако она предупредила, что это будет длиться не так долго, и уже после 10 числа погода станет переменчивой.

"Потом наступит неустойчивость в погодных условиях – периоды похолодания и периоды потепления: 5 дней холодных, 5 дней теплых, 5 дней солнечных, 5 дней пасмурных. И так до конца месяца. К 10 апреля может быть похолодание, вплоть до заморозков в воздухе", – предупредила синоптик.

Вместе с тем, синоптик Леонид Горбань рассказал, что настоящее тепло придет в Украину уже после Пасхи – в мае. Тогда погода будет хорошей и солнечной, а вот первые два месяца весну будет сопровождать холод.

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