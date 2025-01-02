Уволиться со службы позволили еще одной категории украинцев: какой закон подписал президент

В Украине разрешили увольнение со службы в рядах Сил обороны военнослужащих, чьи неполнородные брат или сестра погибли или пропали без вести во время боевых действий. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

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Законопроект №11531 о внесении изменений в статью 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" был принят в Верховной Раде 20 ноября 2024 года. Глава государства подписал документ 31 декабря 2024 года, говорится в карточке проекта на сайте парламента.

В пояснительной записке указано, что этим законом "восстановлено право военнослужащих на увольнение с военной службы по причине гибели или пропажи без вести при участии в боевых действиях их неполнородных брата или сестры".

Авторы отмечают, что в Семейном кодексе сказано, что как полнородные, так и неполнородные братья и сестры являются родными братьями и сестрами потому, что само по себе наличие у братьев и сестер только одного общего кровного родственника (отца или матери) не влияет на степень их родства.

Отметим, что в Украине родственники погибших военных не подлежат обязательной мобилизации. Ранее законом было предусмотрено, что право на отсрочку имеют граждане, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО или военных действий во время полномасштабного вторжения. То есть, таким правом могли воспользоваться только мужья и жены, полнородные братья и сестры, сыновья и дочери, дедушки и бабушки погибших Героев. Теперь это основание смогут использовать и неполнородные.

Как сообщал OBOZ.UA:

– мужчина, на содержании которого находятся трое детей, один из которых достиг совершеннолетия, не имеет права на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации. Такое право предоставляется только при наличии трех и более детей в возрасте до 18 лет.

– В то же время, многодетные родители при определенных обстоятельствах могут потерять право на отсрочку. Для оформления отсрочки необходимо подавать запрос в ТЦК.

– Правительство разрешило бронировать от мобилизации новую категорию граждан– священнослужителей. В общей сложности забронировано может быть до 50% представителей религиозных организаций. При этом на священников не распространяется требование минимального уровня заработной платы в 20 тысяч гривен.