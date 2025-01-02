Имеет ли право на отсрочку мужчина, на иждивении которого находятся трое детей, один из которых совершеннолетний: объяснение

Мужчина, на содержании которого находятся трое детей, один из которых достиг совершеннолетия, не имеет права на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации. Верховный Суд Украины (ВСУ) принял соответствующее решение, разъяснив, что такое право предоставляется только при наличии трех и более детей младше 18 лет.

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Об этом пишет sud.ua. Соответствующую позицию ВСУ высказал 7 ноября 2024 года в составе коллегии судей Кассационного административного суда по делу №340/2502/23.

Согласно обстоятельствам дела, истец оспаривал решение ТЦК, которым Центр отказал ему в отсрочке. Мужчина ошибочно считал, что имеет такое право, учитывая его обязанность содержать 18-летнюю дочь, которая продолжила обучение в вузе, и наличие еще двух несовершеннолетних детей.

Получив повестку с требованием явиться в военкомат, он подал адвокатский запрос в ТЦК о предоставлении информации о возможности получения им отсрочки, указав, что содержит трех детей, одна из которых достигла 18 лет и является студенткой.

Однако получил от ТЦК отказ. Суд первой инстанции и апелляционный суд отклонили иск мужчины.

Верховный Суд поддержал их решение, отметив, что статус многодетной семьи или обязанность содержания совершеннолетнего ребенка не являются основанием для предоставления отсрочки в соответствии с законодательством. ВСУ указал на абзац 4 ч. 1 статьи 23 Закона №3543-XII "О мобилизационной подготовке и мобилизации", на основании которого и был разрешен этот публично-правовой спор.

В Верховном Суде отметили, что только пребывание на содержании военнообязанного трех и более несовершеннолетних детей (до 18 лет) предоставляет ему право получить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

ВСУ также отметил, что адвокатский запрос в ТЦК не приравнивается к официальному обращению военнообязанного для получения отсрочки. Для защиты своих прав необходимо соблюдать предусмотренную процедуру.

Ранее сообщалось, что многодетные родители при определенных обстоятельствах могут потерять право на отсрочку. Для оформления отсрочки необходимо подавать запрос в ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году отдельные категории военнообязанных могут получить отсрочку от мобилизации, но ее действие не будет постоянным. Даже при наличии оснований для отсрочки ее придется периодически обновлять.