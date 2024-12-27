Правительство разрешило бронировать от мобилизации еще одну категорию украинцев: подробности

Правительство Украины разрешило бронировать от мобилизации еще одну категорию граждан – священников. В общей сложности может быть забронировано до 50% священнослужителей религиозных организаций.

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Изменения предусмотрены постановлением Кабинета министров от 26 декабря № 1498. В соответствии с ним забронировать можно священнослужителей по псписку должностей, утвержденных Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести.

Кабмин установил, что забронировано может быть до 50% священнослужителей религиозных организаций.

В то же время на них не распространяется требование о заработной плате, которая сейчас составляет 20 тыс. грн для работников критически важных предприятий, которые могут быть забронированы.

Как сообщал OBOZ.UA, министр цифровой трансформации Михаил Федоров 27 декабря заявил, что в Украине возобновили бронирование через Дію. Услуга оказалась недоступна из-за масштабной кибератаки РФ на государственные реестры Украины.

Предприятия, которые не обновили, но еще имеют действующий статус критичности, могут бронировать работников до 28 февраля 2025 года. Процедура обновления по новым критериям позволяет продлить срок бронирования до 12 месяцев.

Также OBOZ.UA рассказывал, кого в Украине не могут мобилизовать в 2025 году. На освобождение от призыва могут быть разные причины, однако они должны быть подтверждены документально.

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