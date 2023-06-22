Захватывали Луганщину и наступали на Николаев: еще трое боевиков РФ получили тюремные сроки в Украине

В Украине осудили еще троих российских оккупантов, которые захватывали Луганщину и наступали на Николаев. Боевики РФ получили реальные тюремные сроки.

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Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины. Все осужденные оказались предателями и боевиками террористических организаций "Л/ДНР", воевавших против Украины.

Одним из осужденных является заместитель командира "1 роты 248-го пехотного батальона ЛНР", который еще с 2015 года воевал против сил АТО.

В преддверии широкомасштабной войны он присоединился к регулярным войскам РФ. А 24 февраля 2022 пересек линию разграничения через реку Северский Донец и занял боевые позиции в районе поселка Долгое Алчевского района Луганщины.

Другой боевик также с 2015 года был в составе террористической группировки "Шум" так называемого "казачьего союза области войска Донского ДНР". Впоследствии перешел в батальон "Восток" на "должность" стрелка, а в марте 2023 года "пополнил" ряды подразделения минобороны РФ под названием "Шторм".

Еще одним злоумышленником является житель Луганска. В августе 2022 г. он прошел военную подготовку в одном из тренировочных центров российских оккупационных группировок. После этого его назначили на должность стрелка в составе одной из воздушно-десантных дивизий ВС РФ.

Все они попали в плен во время боевых действий на восточном и южном фронтах, в том числе на Николаевском направлении.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленников виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена); ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации).

Два боевика получили по 15 лет тюремного заключения, еще один – 8 лет, учитывая его содействие следствию.

Напомним, в Украине правоохранители доказали причастность 9 военных страны-террориста РФ к совершению военных преступлений – их приговорили. Во время временной оккупации части территории Киевской области злоумышленники угрожали убийством и пытали мирного жителя.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины в Черкасской области разоблачила и задержала агента российского Главного управления Генерального штаба ВС РФ. Им оказался бывший украинский военнослужащий житель Херсона.

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