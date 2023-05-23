СБУ задержала в Черкассах российского агента, собиравшего данные для ударов по региону. Фото

Службы безопасности Украины в Черкасской области разоблачили и задержали агента российского главного управления генерального штаба ВС РФ. Им оказался бывший украинский военнослужащий, житель Херсона.

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Злоумышленник собирал разведданные о местах базирования и перемещения украинских военных, а также систем противовоздушной обороны на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

После полномасштабного вторжения РФ мужчина поддержал российских оккупантов и предложил им свои услуги.

Впоследствии на бывшего военнослужащего вышел агент главного управления генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ). По приказу ГРУ, предатель прибыл в Черкассы. Там он собирал данные о местах базирования и перемещения украинских военных и систем ПВО, а также о локации украинских военных госпиталей, заводов, мостов и дамб.

Полученные сведения злоумышленник передавал оккупантам в виде электронных геолокаций с подтверждающими фото. Их захватчики использовали для коррекции повторных воздушных ударов по территории региона.

Контрразведчики СБУ задержали предателя "на горячем", когда тот фиксировал очередной объект критической инфраструктуры.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Суд отправил его под стражу без права внесения залога.

Напомним, в Черновцах задержан очередной российский агент. Предатель шпионил за подразделениями Вооруженных сил, Службы безопасности и Государственной пограничной службы Украины и передавал российскому ГРУ координаты мостов и электроподстанций на Буковине и Харьковщине.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала в Запорожье вражеского агента, который шпионил по позициям морпехов Вооруженных сил Украины. Злоумышленником оказался бывший чиновник налоговой милиции.