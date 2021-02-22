Уруский назвал случайностью ситуацию с Кадыровым, которого "видел впервые в жизни"
Вице-премьер Украины, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский назвал случайностью то, что он оказался рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Об этом сообщает ТСН. Скандальная ситуация произошла 22 февраля на международной выставке оружия IDEX-2021 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).
На вопрос журналиста о случившемся чиновник ответил:
"Абсолютная случайность, конечно. Я этого человека (Кадырова, – ред.) впервые в жизни вижу и контактов с ним не было, по понятным причинам... Я демонстрировал, что никакого внимания этой персоне не уделяю. А с другой стороны, мы достойно представили Украину, потому что среди почетных гостей, находившихся в первой шеренге, было и наше государство".
Ранее в Офисе президента (ОП) заявили, что делать выводы относительно скандала с участием Уруского и Кадырова должен Кабинет министров Украины.
По мнению главы ОП Кирилла Тимошенко, которую он озвучил во время форума "Украина 30", такие ситуации случаются на международных мероприятиях.
"Я не думаю, что у Уруского были какие-то переговоры с Кадыровым, поэтому мне трудно комментировать. По моему мнению, там вообще не было встречи", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
На международной выставке оружия IDEX-2021 в Абу-Даби украинского министра Уруского заметили рядом с главой Чечни, соратником президента России Кадыровым.
На публикацию отреагировал премьер-министр Денис Шмыгаль, потребовав на странице Facebook срочного объяснения от Уруского.
Уруский прокомментировал скандал и заявил, что размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора.