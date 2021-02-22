Уруский назвал случайностью ситуацию с Кадыровым, которого "видел впервые в жизни"

Вице-премьер Украины, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский назвал случайностью то, что он оказался рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Об этом сообщает ТСН. Скандальная ситуация произошла 22 февраля на международной выставке оружия IDEX-2021 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

На вопрос журналиста о случившемся чиновник ответил:

"Абсолютная случайность, конечно. Я этого человека (Кадырова, – ред.) впервые в жизни вижу и контактов с ним не было, по понятным причинам... Я демонстрировал, что никакого внимания этой персоне не уделяю. А с другой стороны, мы достойно представили Украину, потому что среди почетных гостей, находившихся в первой шеренге, было и наше государство".

Ранее в Офисе президента (ОП) заявили, что делать выводы относительно скандала с участием Уруского и Кадырова должен Кабинет министров Украины.

По мнению главы ОП Кирилла Тимошенко, которую он озвучил во время форума "Украина 30", такие ситуации случаются на международных мероприятиях.

"Я не думаю, что у Уруского были какие-то переговоры с Кадыровым, поэтому мне трудно комментировать. По моему мнению, там вообще не было встречи", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На международной выставке оружия IDEX-2021 в Абу-Даби украинского министра Уруского заметили рядом с главой Чечни, соратником президента России Кадыровым.