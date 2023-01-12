Гитлер бросил 22 июня 1941 на Советский Союз более 3-х миллионов бойцов Вермахта, еще почти 2 миллиона ожидали приказа в оккупированных странах вдоль границ с СССР поддержать основные силы. План Барбаросса рассчитывался как блицкриг и до осени Москва должна быть взята. После чего Ленинград и вся европейская часть советской империи.

Видео дня

Путин все это повторил зеркально, причем все ошибки Гитлера и Вермахта до единой. Киев не был взят ни за три дня, ни за неделю, армия РФ развернулась и начала бомбить Мариуполь, как немцы Сталинград после того, как уперлись в оборону Москвы. Они видели в бинокли высотные дома столицы, однако прорвать оборону так и не смогли, встретив яростное сопротивление советской армии. В тому же их накрыли свирепые морозы и армия Вермахта явно не была готова к такому развитию событий.

Сегодня Путину и его шайке не хватит даже одного миллиона мобилизованных, поскольку им противостоит хорошо вооруженная и экипированная армия Украины. Советский Союз тогда спас лен-длиз Соединенных Штатов и здесь история повторяется один к одному. Военные и финансовые возможности Запада и стран НАТО, предоставляющие военную и финансовую помощь Украине, несопоставимы с возможностями России. "Курской дугой" для Путина, возможно, станет битва за Луганск или Бердянск. Утратив эти города, говорить о каком-то прорыве или контрнаступлении войск РФ придется забыть навсегда. Это скорее всего случится летом. Сегодня советская армия мерзнет в окопах под Бахмутом и Соледаром, как мерзли немцы под Москвой в 41-м. К весне ситуация с ПРО Украины начнет существенно меняться и ракетные удары России перестанут наносить ущерб инфраструктуре страны. Тогда посыплется вся концепция перегруппировки армии РФ. Назначение Валерия Герасимова командующим оккупационными войсками лишь подводит окончательную черту под фиаско военной авантюры Путина и Москвы. Ни Киева, ни Харькова не видать им, как своих ушей, но на горизонте замаячила Гаага.