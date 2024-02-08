Киевсовет принял историческое решение по искоренению 'русского мира' из Киево-Печерской лавры: о чем идет речь

Столичный городской совет передал землю в постоянное использование Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Отмечается, что эти участки не были законодательно оформлены более тридцати лет.

Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Оленич. По его словам, теперь монастырь окончательно избавится от "русского мира".

"Мы это сделали. Эти участки не были законодательно оформлены более тридцати лет. И именно это позволяло московскому патриархату свободно пользоваться ими. Но больше этого не будет. Теперь Лавра окончательно станет украинской", – написал столичный чиновник.

Он также поблагодарил депутатов Киевсовета, команду Департамента земельных ресурсов и Министерство культуры и информационной политики за содействие этому решению.

"Это без преувеличения историческое решение", – резюмировал Оленич.

9 августа 2023 года суд признал законным расторжение договора, заключенного между монастырем УПЦ МП и Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра". Тогда отмечалось, что, согласно решению, монахи московского патриархата должны были покинуть территорию Лавры еще до 4 июля 2023 года.

Как сообщал OBOZ.UA, Хозяйственный суд Киева обязал Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру (Мужской монастырь) УПЦ вернуть Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" его имущество. В частности, речь шла о 79 объектах Нижней Лавры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!