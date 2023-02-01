УПЦ МП до сих пор подчиняется Гундяеву: заключение экспертизы дает основания для запрета религиозной организации в Украине

Украинская православная церковь Московского патриархата до сих пор подчинена Русской православной церкви. Хотя иерархи УПЦ МП эту связь отрицают, в Уставе по управлению УПЦ МП закреплено наличие церковно-канонической связи с российской церковью, которую возглавляет поддержавший войну в Украине патриарх Кирилл (Гундяев).

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Об этом говорится в заключении религиоведческой экспертизы Устава УПЦ МП группой, в которую вошли известные в Украине религиоведы. Заключение экспертов обнародовала Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести.

Как сообщили в Госслужбе по вопросам этнополитики и свободы совести, религиоведческая экспертиза длилась два месяца и была проведена в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", введенным в действие Указом президента Украины в тот же день.

Для проведения экспертизы была создана Экспертная группа, в состав которой вошли известные в Украине специалисты в области религии, истории церкви, свободы совести, государственно-конфессиональных отношений, богословия, имеющие профессиональные научные публикации по истории, социологии, философии, религии вообще и в области исследования Восточного Православия в частности.

Исследовав Устав об управлении УПЦ МП на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом, эксперты установили, что эта религиозная конфессия продолжает подчиняться Русской православной церкви.

В частности, эксперты пришли к выводу, что принятие новой редакции Устава об управлении УПЦ от 27 мая 2022 года и постановления Собора УПЦ МП не привели к разрыву церковно-канонической связи Украинской православной церкви с Русской православной церковью. Статус УПЦ МП как структурного подразделения РПЦ, обладающего определенными правами самостоятельности, но не образующего автокефальную Церковь, до сих пор остается неизменным.

Согласно заключению религиоведческой экспертизы, УПЦ МП по отношению к РПЦ имеет церковно-каноническую связь части с целым.

Более того, эксперты пришли к выводу, что нынешняя деятельность или бездействие высших органов церковной власти и управления УПЦ МП свидетельствует о том, что она продолжает находиться в отношении РПЦ в отношениях подчинения.

"Она не действует как самостоятельная (автокефальная) Церковь и не провозглашает собственной самостоятельности (автокефалии). Никаких документов или действий, свидетельствующих о трансформации УПЦ в самостоятельную в отношении РПЦ религиозную организацию, членами экспертной группы не обнаружено", – отмечается в сообщении Государственной службы по этнополитике и свободы совести.

В состав Экспертной комиссии вошли сотрудники отделения религиоведения Института философии имени Г.С. Сковороды НАД Украины: кандидат исторических наук Козловский И.А.; доктор философских наук, профессор Саган О.М.; доктор философских наук, профессор Филиппович Л.А. А также доктор исторических наук Смирнов А.И. – кафедра истории Острожской академии; доктор философских наук, профессор Харковщенко Е.А. – кафедра религиоведения Киевского национального университета имени Тараса Шевченко; доктор философских наук, профессор Черноморец Ю.П. – кафедра богословия и религиоведения НПУ имени М. П. Драгоманова; секретарь экспертной группы Кочубей В.Ю. – главный специалист Отдела сотрудничества с религиозными сообществами Госслужбы по этнополитике и свободе совести.

Напомним, 1 декабря 2022 года на заседании СНБО было принято решение о запрете УПЦ МП в Украине и изучении оснований использования этой конфессии Киево-Печерской лаврой. Учитывая многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине с государством-агрессором и обстоятельства и необходимость защиты Украины от возможных манипуляций сознанием украинцев в интересах врага, СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций.

Тем же решением СНБО поручил Государственной службе по этнополитике и свободе совести обеспечить проведение религиоведческой экспертизы Устава об управлении УПЦ МП на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом и при необходимости принять предусмотренные законом меры.

Кроме того, ранее сообщалось, что в УПЦ МП отказались изменять свое название после оглашения решения Конституционного Суда о признании конституционным закона, обязывающим Украинскую православную церковь Московского патриархата изменить название так, чтобы оно указывало на принадлежность этой структуры к России. Церковные юристы заявили, что "любые законные основания для переименования УПЦ отсутствуют".

Также сообщалось, что 7 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников УПЦ МП.

Тем временем 17 января Россия созвала Совбез ООН из-за "притеснения канонической церкви" в Украине. В УПЦ МП при этом открестились от просьбы о "защите" – и заявили, что не просили и не уполномочивали никого выступать на заседании Совбеза ООН от их имени, особо подчеркнув, что не адресовали таких просьб к государству-агрессору.