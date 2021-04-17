Умер украинский политик и писатель Владимир Яворивский

В Украине скончался известный писатель и общественно-политический деятель Владимир Яворивский. Ему было 78 лет.

Об этом в Facebook сообщил экс-депутат Львовского городского совета Игорь Телишевский. Причину смерти деятеля он не назвал.

"Отошел в вечность Владимир Яворивский – украинский писатель, политический деятель, один из создателей украинской независимости. Соболезнования родным и близким! Вечная память", – написал Телишевский.

Украинский писатель Василий Шкляр в Facebook отметил, что дочь Яворивского Леся сообщила ему о смерти отца около полуночи. По его словам, писатель до последнего дня продолжал работать над книгой про Тараса Шевченко.

"На поре становления нашей независимости своим словом он зажигал сердца миллионов. Все, кто его знал ближе, сегодня говорят: "Не верю". Не хочется верить и мне", – добавил Шкляр.

Напомним, Яворивский был народным депутатом Украины I, II, IV-VІ созывов. С октября 2001 по ноябрь 2011 он возглавлял Национальный союз писателей Украины. Яворивский – лауреат Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко.

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