Умер нардеп Андрей Иванчук

В Верховной Раде сообщили о смерти народного депутата Андрея Иванчука. Он был депутатом 7, 8 и 9-го созывов.

Об этом сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в Facebook. Причины смерти народного депутата он не уточнил (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Стефанчук выразил родным и близким Иванчука соболезнования в связи с преждевременной смертью нардепа. Также он отметил, что Иванчук был депутатом трех созывов.

"Ужасная новость. Сегодня ночью ушел в вечность народный депутат Украины 7, 8, 9-го созывов Андрей Иванчук. Мои искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью. Вечная память!" – написал Стефанчук.

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OBOZREVATEL из собственных источников стало известно, что предварительной причиной смерти Иванчука является отрыв тромба. Окончательные обстоятельства и причины смерти народного депутата установит экспертиза.

Иванчук был народным депутатом с 2012 года. В седьмом созыве он представлял партию "Батькивщина". С 2014 по 2019 год был народный депутатом от политической партии "Народный фронт". В 2019 году избрался в парламент как самовыдвиженец.

Нардеп работал в Комитете Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике. Был членом депутатской группы "Доверие".

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