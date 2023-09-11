В понедельник вечером, 11 сентября, в возрасте 78 лет скончался музыкант-аккордеонист и бывший народный депутат Украины Ян Табачник. Он ушел из жизни после продолжительной болезни.

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Об этом сообщил в своем Instagram украинский журналист Дмитрий Гордон. По его словам, Табачник умер сегодня в 20:10.

Экс-нардеп V, VI и VII созывов Ян Табачник два года боролся с раком легких, написал в Facebook журналист Михаил Маслий. Он отметил, что Табачник скончался в израильской клинике в Тель-Авиве.

Там уроженца Черновцов и похоронят. "Таким было его желание, на земле его родного народа", – отметил Маслий.

Ян Табачник родился в 1945 году в Черновцах. Играть на аккордеоне он начал в возрасте 10 лет, а через три года артист уже выступал перед публикой. Табачник был президентом Высшей лиги мэтров мирового аккордеона, а в 1994 году получил звание народного артиста Украины.

Музыкальное образование он получал в Мелитополе, а затем получил еще одно, юридическое, в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Также Табачник запомнился как депутат Верховной Рады Украины V, VI, VII созывов (с 2006 по 2014 год) от "Партии регионов". В Верховной Раде V созыва он занимал должность первого заместителя председателя Комитета по духовности и культуре. В парламенте VI и VII созывов – работал в Комитете по борьбе с организованной преступностью.

Ян Табачник был близок со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом- беглецом Виктором Януковичем.

"У меня с Виктором Федоровичем отношения не политиков и не музыкантов. У нас с ним, прежде всего, отношения двух мужчин, волевых людей, которые сами себя создали в жизни. В нем очень много хороших, порядочных мужских качеств", – однажды сказал он.

Кроме того, Табачник был известен дружбой с украинофобом и путинистом Иосифом Кобзоном, который поддерживал создание "ДНР" и "ЛНР". "Иосиф Кобзон заслуживает того, чтобы гордиться дружбой с ним", – говорил музыкант.

Табачник был женат на народной артистке Украины, певице Татьяне Недельской, которая моложе его на 26 лет. У них родилось трое сыновей: старший, Петр, в 1996 году, Павел в 2000-м, Михаил в 2002-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский ученый, религиовед, писатель и историк Игорь Козловский, переживший российский плен, умер в возрасте 69 лет. Ночью 6 сентября у него произошел сердечный приступ.

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