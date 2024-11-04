У экс-президента 'Мотор Сечи' Богуслаева диагностировали клиническую смерть: в каком состоянии он сейчас

Экс-президент акционерного общества "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев пережил клиническую смерть в стенах медучреждения. Уже около двух недель обвиняемый в госизмене украинец находился не в СИЗО, а в частной клинике Mediland под стражей.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA стало известно от одного из его адвокатов. Он отметил, что пациента несколько раз обследовали, в частности специалисты из Института сердца.

В понедельник, 4 ноября, врачи реанимировали 86-летнего Богуслаева после того, как констатировали его клиническую смерть.

Дело Богуслаева

Напомним, что 22 октября 2022 года специалисты Службы безопасности задержали на то время уже экс-президента "Мотор Сечи" Вячеслава Богуслаева по подозрению в работе на Россию. Было установлено, что он и начальник департамента внешнеэкономической деятельности Олег Дзюба поставляли стране-агрессору авиадвигатели для боевых вертолетов.

СБУ опубликовала доказательства сотрудничества Богуслаева с РФ, причем даже после полномасштабного вторжения ее войск в Украину. В частности, он скрыл недвижимость в Москве и продолжал общаться с российскими бизнесменами и чиновниками, имеющими доступ к высшему военному командованию РФ. В разговоре с ними украинский экс-политик жаловался на мародерство российских солдат и просил оккупантов не бить по "Мотор Сечи".

Экс-президента компании отправили в СИЗО, также против него были введены санкции. Позже ему вручили еще одно подозрение: по данным СБУ, именно из-за него Главное управление разведки в свое время не получило вертолет Ми-2 Минобороны в апреле 2022 года.

В прошлом году весной Богуслаев написал письмо на русском языке Офису президента Украины с просьбой добавить его в список на обмен с РФ. Глава СБУ Василий Малюк тогда заявил, что его могут обменять на украинских военнопленных, но только после того, как тот даст показания. СМИ же отмечали, что Богуслаеву уже было 84 года, поэтому "остаток жизни он может провести в тюрьме".

До этого Богуслаев находился в Лукьяновском СИЗО. В этом году 5 июня Киевский апелляционный суд постановил оставить бывшего президента "Мотор Сечи" под стражей без права на залог. Согласно решению суда первой инстанции, он должен был оставаться под стражей до 19 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле 2024 года Высший антикоррупционный суд принял применение санкции в виде конфискации активов к экс-президенту АО "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву. Аналогичное решение было принято в отношении бывшего топ-менеджера компании Петра Кононенко. В общем в доход государства было взыскано почти 1 млрд грн активов, учитывая права компаний "Мотор банк", "Мотор Гарант" и Винницкого авиазавода.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!