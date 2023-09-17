Умер экс-глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута

В воскресенье, 17 сентября, преждевременно ушел из жизни бывший глава Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута. Ему было 49 лет.

Причины смерти бывшего чиновника неизвестны. О потере сообщил действующий глава области Александр Прокудин в Facebook.

"Выражаем искренние соболезнования семье покойного и разделяем ее горе. Понимаем горечь потери всех, кто знал, любил и уважал Геннадия Николаевича", – написал он.

Геннадий Лагута возглавлял Херсонскую ОГА с 26 октября 2021-го по 9 июля 2022 года. Его увольнение произошло в соответствии с поданным им заявлением. В 2023-м он фигурировал в уголовном деле – СБУ вручила ему подозрение за "отжатый" автомобиль.

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По информации от источника издания "МОСТ" в окружении Лагуты, он скончался ночью 17 сентября в одной из киевских больниц.

Что известно о Геннадии Лагуте

Родился 10 августа 1974 года в городе Бердянск Запорожской области. В разное время работал в Государственной службе охраны; начальником охраны в компаниях депутата городского совета Ивана Бебко; заместителем директора, а затем и директором херсонского КП "Сервис-центр".

В 2010-м стал депутатом Чапаевского поселкового совета от "Народной партии". В 2015-м баллотировался в Херсонский городской совет VII созыва от "Оппозиционного блока". Был заместителем главы Херсонского облсовета VIII созыва и уполномоченным лицом (руководителем) партии "Партия Игоря Колихаева "Нам здесь жить!".

В одной из деклараций перед назначением главой Херсонской ОГА Лагута отметил, что имеет квартиру в Херсоне площадью 80,5 кв. м и земельный участок площадью 1000 кв. м в Великой Кардашинке. В то время был владельцем двух авто – Ford Focus 2013 года выпуска и Ford KUGA 2019 г. в.

В феврале 2023-го Служба безопасности Украины вручила подозрение бывшему главе Херсонской ОГА Геннадию Лагуте. По материалам следствия, экс-чиновник присвоил автомобиль, который во время полномасштабной войны РФ ему предоставили во временное безвозмездное пользование.

Отмечалось, что весной 2022 года Лагута обратился к местному предпринимателю (по данным СМИ, Елене Савиной – бывшей жене Игоря Колихаева) с просьбой предоставить ему внедорожник в безвозмездное пользование "для служебных целей". Женщина согласилась выделить ему авто, но в июле того же года Лагута "воспользовался ее отсутствием в Украине и приватизировал транспортное средство через частного нотариуса".

Ему якобы удалось получить от нотариуса доверенность, позволявшую распоряжаться автомобилем в любых целях. В итоге Лагута "продал" этот автомобиль своему подчиненному – главе патронатной службы Херсонской ОВА, а тот уже на следующий день "перепродал" его своему руководителю обратно.

В СБУ указали, что на транспортное средство наложен арест. В ходе экспертизы установлено, что на "нотариальной доверенности" поставлена поддельная подпись предпринимателя. Подозрение Лагуте тогда объявили по двум статьям УКУ: ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов); ч. 4 ст. 190 (мошенничество).

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 сентября в возрасте 78 лет скончался музыкант-аккордеонист и бывший нардеп Ян Табачник. Он ушел из жизни после продолжительной болезни.

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