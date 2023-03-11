'Умение воевать не количеством, а качеством': Наев рассказал о подготовке украинской школы командиров и назвал ключевые потребности ВСУ

С 2014 года в Вооруженных силах Украины начала создаваться новая система подготовки. Именно поэтому украинские защитники дали достойный ответ российским оккупантам, ранее считавшимся "второй армией мира", и наносят им значительные потери и сейчас.

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Об этом в интервью изданию "АрмияInform" рассказал командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Он пояснил, что украинские войска готовились с учетом опыта, приобретенного сначала в районе проведения АТО, а в дальнейшем и во время проведения операции Объединенных сил.

Особое внимание при подготовке уделялось умению командиров всех уровней самостоятельно принимать решения. В частности, было организовано проведение батальонных тактических учений с боевой стрельбой, внедрена система бригадных тактических учений. Сами учения проводились в условиях, максимально приближенных к боевым, с учетом текущей обстановки на фронте. Все происходило на основе стандартов, принятых в странах-членах НАТО.

"На первый план получилось умение воевать не количеством, а качеством; не числом, а умением. И самое главное – в отличие от советской школы, где подчиненным ставят задачу выполнить приказ любой ценой – в Вооруженных Силах Украины командир имеет право сам принимать решения во время боя, в зависимости от ситуации, которая сложилась, если его решение не ставит под угрозу выполнение основной задачи", – отметил Наев.

Также, по его словам, отличием от советской формы обучения стало то, что планирование на всех уровнях организуется не по принципу пройти всю программу подготовки любой ценой. Обучение планируется с учетом уже приобретенных возможностей. При этом внимание сосредотачивается на приобретении новых знаний и навыков, необходимых для всеобщей победы на поле боя.

В частности, в рамках командирской подготовки военных учат поиск новых нестандартных решений, умение мыслить творчески, проявлять разумную инициативу, обоснованно принимать управленческие решения, и самое главное – нести персональную ответственность за эти решения.

"За это время удалось подготовить сильную украинскую школу командиров: от командиров отделений – до высшего военного руководства. Мобильность и высокая мотивация, изобретательность и умение своевременно принимать решения стали одним из ключевых факторов, подтверждающих успешность школы командиров ВСУ. Они приобрели неоценимый боевой опыт ведения боевых действий и имели возможность, как говорится, понюхать пороха непосредственно в боях на Донбассе", – отметил командующий Объединенными Силами ВСУ.

Именно поэтому, как он подчеркнул, в 2022 году наши генералы и офицеры встретили российских оккупантов уже подготовленными к ведению широкомасштабных боевых действий.

При этом, по словам Наева, для более эффективного противостояния и освобождения оккупированных территорий государства украинским военным необходимо обладать образцами вооружения с большей дальностью поражения военных объектов противника (до 500 км). В частности, необходимо иметь парк современных радиолокационных средств, радиотехнической разведки, зенитных ракетных комплексов различной дальности действия и современную истребительную авиацию.

"Для успешного применения современного вооружения и военной техники важно иметь обученный личный состав, который прошел все этапы военной подготовки. В то же время, как известно, успех на поле боя зависит не только от подготовки личного состава, но и от слаженности его действий в составе подразделений и военных частей. Поэтому в течение года большое количество военнослужащих ВСУ проходили обучение за пределами нашей страны и овладели навыками обращения с иностранными образцами вооружения и военной техники", – добавил он.

Генерал-лейтенант добавил, что усиление Военно-Морских Сил ВС Украины рассматривается отдельно. ВМС уже получили на вооружение современные крылатые противокорабельные ракеты, которые смогли остановить безнаказанное господство кораблей РФ вдоль черноморского побережья Украины.

Для дальнейших эффективных действий на море им необходимо построить современные, сбалансированные ВМС, имеющие на вооружении корабли разных классов и типов, противокорабельные ракетные комплексы берегового, морского базирования большой дальности поражения, морскую авиацию, силы и средства для действий в подводном пространстве.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что народ Украины будет бороться до тех пор, пока оккупанты не будут полностью изгнаны с нашей земли. И он непременно устоит в этой борьбе.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер Латвии заявил, что Украина получит от западных партнеров истребители. Это только вопрос времени.

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