'Укрзалізниця' после скандала с военным и служебной собакой приняла важное решение

Национальный перевозчик грузов и пассажиров "Укрзалізниця" совместно с всеукраинским гуманистическим движением UAnimals наработает обновленные правила перевозки животных в поездах. На такой шаг пошли после возмущения граждан ситуацией, когда нацгвардеец со служебной собакой вынужден был около трех часов ехать в тамбуре вагона "Интерсити".

Тогда в УЗ объяснили все именно правилами, требующими от пассажиров выкупать целое купе для животных больших размеров. Ныне в соцсети Instagram движение заявило, что нормы должны изменить, однако украинцы продолжили возмущаться, говоря, что речь идет "не о законах, а о человечности".

"На этой неделе в сети неслась история о нацгвардейце Валерии и его служебном лабрадоре Эрми, которые ехали в тамбуре "Интерсити" из Киева в Чернигов. Комментируя эту историю, UAnimals сослалась на то, что именно в "Интерсити", по правилам, нельзя перевозить животных выше 45 сантиметров в холке", – говорится в сообщении гуманистического движения.

Там отметили, что такое правило действует не из-за условной опасности, а из-за нехватки места на пассажирских багажных местах и дискомфорта для самих животных. Также добавили, мол, в Нацгвардии сказали, что военнослужащий "добровольно стоял в тамбуре, потому что не хотел нарушать правила", а ждать купейного вагона, где можно ехать с лабрадором, якобы не было времени.

"UAnimals обозначили в сообщениях об этой истории более тысячи раз. Конечно, мы сразу обратили на нее внимание. И вместо того, чтобы прибегать к громким публичным заявлениям, решили сначала встретиться с представителями "Укрзалізниця" и проговорить общее видение и возможные действия", – пояснили в организации.

Отмечается, что меморандумов по этой теме не будет, представители сразу берутся за дело. В частности, украинцам пообещали, что совместно с УЗ:

1. Обновят некоторые устаревшие пункты правил проезда в поездах, чтобы они стали более инклюзивными для людей с животными.

2. Организуют социальную кампанию, чтобы призвать пассажиров без животных более человечно относиться к пассажирам с животными.

"Правила существуют для того, чтобы их придерживаться, но иногда реалии побуждают просматривать правила. Радуемся, что "Укрзалізниця" это поддерживает. Будем информировать вас о дальнейших шагах в этой истории", – добавили защитники прав животных.

В комментариях под этим постом украинцы поблагодарили за скорое реагирование на инцидент. В то же время были и те, кто продолжал возмущаться тем, что подобные ситуации в поездах УЗ вообще имеют место.

"Я не знаю, когда мы покупали билеты (я с собакой была), нам сказали, что мы должны выкупить все купе + билет собаке + переноска + специальная справка на перевозку собаки. Мы немного в шоке были, конечно", "Это не о законе, которым любят прикрываться, когда надо, или о правилах, это о человеческой гнили", "Какие правила для служебной собаки?.. О законе они вспомнили... Так денег за собаку не дали!!! Слов нет", "Нацгвардия добавила, что он добровольно стоял в тамбуре с собакой" Вы серьезно? Пост трэш", – отреагировали в сети.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее разгорелся сексистский скандал во Львове, где проводник не впускал в поезд военнослужащую, пока первым не зайдет мужчина. Представители УЗ попросили прощения у женщины за инцидент и заверили, что они придерживаются принципа равенства пассажиров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!