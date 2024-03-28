Украинскому военному пришлось три часа стоять в тамбуре поезда из-за служебной собаки: в 'УЗ' отреагировали на скандал

Украинский военный со служебной собакой был вынужден около трех часов ехать в тамбуре вагона в поезде "Интерсити". Представители "Укрзалізниці" объяснили ситуацию правилами компании.

Об инциденте сообщила в соцсети волонтер Дарья Бронская, пишет "Киев | Times". Украинка заявила: "Мне стыдно, что военного заставляют стоять в тамбуре".

О своем возмущении волонтер написала в пресс-службу компании. Там пояснили, что согласно правилам "УЗ", животные выше 45 см в холке не могут путешествовать в "Интерсити". Если это купейный вагон, нужна переноска для меньших животных, а для больших – полностью выкупленное купе и обязательное снаряжение (поводок и намордник).

В "УЗ" согласились, что правила устаревшие и работа над их обновлением продолжается, однако это сделать не так просто – изменения вносят в Кабинет Министров, что значительно замедляет процесс. В то же время компания изучает опыт иностранцев по этому вопросу.

Напомним, 5 марта на главном железнодорожном вокзале Львова разгорелся сексистский скандал. Проводник поезда "Львов - Запорожье" во время посадки отказывался пускать в вагон женщин, аргументируя это тем, что "первым должен войти мужчина".

В комментариях еще несколько женщин рассказали, что с ними случались подобные ситуации на львовском вокзале.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в одном из пассажирских вагонов "Укрзализныци" обнаружили грибы, растущие прямо над спальным местом. Десятки грибов неизвестного происхождения свешивались из оконной рамы над подушкой пассажиров, что, очевидно, вызвало негодование украинцев.

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