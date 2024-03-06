Во Львове проводник не впускал в поезд военнослужащую, пока первым не зайдет мужчина: разгорелся скандал, в УЗ отреагировали

Во вторник, 5 марта, на главном железнодорожном вокзале Львова разразился сексистский скандал. Проводник поезда "Львов – Запорожье" во время посадки отказывался пускать в вагон женщин, аргументируя это тем, что "первым должен войти мужчина".

Об инциденте рассказала на своей странице в Facebook поэтесса и военнослужащая Ирина Бобик. По ее словам, только после того, как она заявила, что является действующей военнослужащей, а на перроне не было мужчин, проводник наконец позволил женщинам войти в вагон.

"Господин проводник, Ковбасюк Петр Петрович, отказывался начинать посадку пассажирок в вагон, аргументируя, что первым должен зайти мужчина-пассажир (мужчины не было, и группа пассажирок ждала на перроне). Мои попытки разрешить ситуацию мирно (я напомнила господину проводнику, что 21 век на улице, и что женщины – тоже люди) господин проводник не реагировал, только мои аргументы, что я действующая военнослужащая, подействовали, и он в конце концов пропустил нас в вагон.

Я, конечно, понимаю, что ситуация – не конец света. Но я за то сражаюсь, чтобы в тылу меня заставляли себя почувствовать недочеловеком в угоду магическому мышлению и давним предрассудкам?" – написала Ирина Бобик.

В комментариях еще несколько женщин рассказали, что с ними случались подобные ситуации на львовском вокзале.

В то же время представители "Укрзализныци" извинились перед Ириной Бобик за инцидент и заверили, что они соблюдают принцип равенства пассажиров. Ситуацию с проводником пообещали тщательно рассмотреть и принять необходимые меры.

"Мы искренне извиняемся за неудобства, которые вы перенесли из-за наших проводников. В нашей компании мы придерживаемся принципа равноправия пассажиров, а также важность обеспечения высококачественного сервиса у нас всегда в приоритете. Мы постоянно работаем над повышением квалификации наших проводников, чтобы обеспечить нашим пассажирам приятное и комфортное путешествие. Мы обязательно привлечем их внимание к текущей ситуации и проведем процесс перевоспитания, чтобы избежать подобных проблем в будущем", – ответили в "Укрзализныце".

Ранее сообщалось, что в Украине могут подорожать билеты на международные железнодорожные рейсы. Впрочем, окончательного решения пока нет. В компании отметили, что при формировании стоимости заграничных рейсов действует совместное с международными партнерами ценообразование.

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