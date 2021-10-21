'Укрзалізниця' не пускает в поезда пассажиров без COVID-сертификатов и тестов, прививку можно сделать на вокзалах

В компании "Укрзалізниця" отчитались, что в течение первой половины суток 21 октября, не пустили в поезда 18 пассажиров. Они не имели сертификата о вакцинации против коронавируса или отрицательного теста.

В пресс-службе УЗ подчеркнули, что прививки можно сделать прямо на железнодорожных вокзалах. Пункты вакцинации открыты на семи вокзалах в Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Одессе, Нежине и Коростене. Прививки против коронавирусной болезни там сделали уже более 500 человек.

В то же время пункты, где можно сделать экспресс-тест на COVID-19, есть на железнодорожных вокзалах в десяти городах Украины: Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса, Запорожье, Мукачево, Винница, Кривой Рог и Полтава (станция Полтава-Киевская). Тесты в них стоят 350 гривен.

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К поездками не допустили 18 пассажиров, в том числе:

пять пассажиров к поезду №18 Ужгород – Харьков;

одного пассажира к поезду №81 Ужгород – Харьков;

трех – к №252 Николаев – Харьков;

двух до поезду №150 Ворохта – Полтава;

шесть пассажиров к поезду №724 Киев – Харьков;

одного – к №45 Лисичанск – Ужгород.

В УЗ напомнили о документах, которые должны иметь все пассажиры для проезда поездами дальнего следования;

сертификат о прививке против COVID-19 – бумажный или в приложении Дія;

или документ о получении хотя бы одной дозы вакцины;

или отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на COVID-19 (они должны быть сделаны не более чем за 72 часа до посадки).

Напомним: новые правила перевозки пассажиров во время карантина из-за коронавируса Кабинет министров принял 13 октября. Они начали действовать с 21 октября. Ограничения распространяются на дальние межобластные пассажирские сообщения. Исключением являются пассажиры до 18 лет.

Аналогичные ограничения также введены для межобластных автобусных перевозок.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 октября на автостанции "Киев" правоохранители проверяли наличие сертификатов о вакцинации или ПЦР-тестов у пассажиров автобусов дальнего следования. Если у людей не было необходимых документов, такие машины не выпускали на рейс.