В Киеве полицейские заблокировали выезд с автовокзала: проверяют у пассажиров сертификаты и тесты. Фото и видео

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Полицейские заблокировали выезд с территории автовокзала

В столице в четверг, 21 октября, на автостанции "Киев" сотрудники полиции начали проверять наличие сертификатов о вакцинации или ПЦР-тестов у пассажиров автобусов дальнего сообщения. В случае отсутствия необходимых бумаг у людей такие машины не выпускают в рейс.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. В результате перед выездом с территории автовокзала образовалась очередь почти из 20 автобусов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

У пассажиров проверяют наличие сертификатов или тестов.
Автобусы заблокировали сотрудники полиции.
Видео дня

"Полицейские останавливают автобусы, которые совершают поездки в другие области и проверяют наличие ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации у пассажиров. При этом у каждого пятого человека этих документов нет. То есть машины, в которых едут люди без нужных документов, не пускают, пока нарушители карантина не покинут салон автотранспорта", – рассказал корреспондент.

Автовокзал "Киев".
Каждый пятый пассажир ехал без нужных документов.

Выезд с территории станции заблокирован сотрудниками полка спецназначения полиции Киева.

Сотрудники полиции на автовокзале.
Сотрудники полка спецназначения полиции Киева.

Отметим, что большинство пассажиров негативно отреагировали на усиление карантинных ограничений. При этом один из них заявил правоохранителям, что он здоров и ему документы не нужны.

Пока пассажиры без документов не покинут автобус, транспортное средство не выпускают.

Напомним, в столице в четверг, 21 октября, на Центральном железнодорожном вокзале начал работать пункт вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19. Пассажиров, у которых нет справок о вакцинации или отрицательного теста, не пускают в поезда.

На видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Киев в ближайшие дни перейдет в "красную" зону карантина из-за того, что ситуация с распространением коронавируса в столице ухудшается.

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