В Киеве полицейские заблокировали выезд с автовокзала: проверяют у пассажиров сертификаты и тесты. Фото и видео

В столице в четверг, 21 октября, на автостанции "Киев" сотрудники полиции начали проверять наличие сертификатов о вакцинации или ПЦР-тестов у пассажиров автобусов дальнего сообщения. В случае отсутствия необходимых бумаг у людей такие машины не выпускают в рейс.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. В результате перед выездом с территории автовокзала образовалась очередь почти из 20 автобусов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

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"Полицейские останавливают автобусы, которые совершают поездки в другие области и проверяют наличие ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации у пассажиров. При этом у каждого пятого человека этих документов нет. То есть машины, в которых едут люди без нужных документов, не пускают, пока нарушители карантина не покинут салон автотранспорта", – рассказал корреспондент.

Выезд с территории станции заблокирован сотрудниками полка спецназначения полиции Киева.

Отметим, что большинство пассажиров негативно отреагировали на усиление карантинных ограничений. При этом один из них заявил правоохранителям, что он здоров и ему документы не нужны.

Напомним, в столице в четверг, 21 октября, на Центральном железнодорожном вокзале начал работать пункт вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19. Пассажиров, у которых нет справок о вакцинации или отрицательного теста, не пускают в поезда.

На видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Киев в ближайшие дни перейдет в "красную" зону карантина из-за того, что ситуация с распространением коронавируса в столице ухудшается.