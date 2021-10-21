Украинцев начали вакцинировать и тестировать на COVID-19 прямо на вокзалах: цена и список городов

Ксения Капустинская
Ксения Капустинская
Личные финансы
2 минуты
1,5 т.
На вокзалах появились пункты вакцинации и тестирования на коронавирус

После начала работы новых правил проезда в поездах с 21 октября "Укрзалізниця" развернула пункты экспресс-тестирования на COVID-19 на 10 вокзалах. Для пассажиров услуга стоит 350 грн. Кроме того, на пяти вокзалах Украины теперь можно бесплатно вакцинироваться.

Услугами могут воспользоваться все невакцинированные пассажиры. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці".

"Невакцинированные пассажиры прямо на вокзале могут по выгодной цене сделать тест и получить справку, которая станет основанием для проезда в случае отрицательного результата", – отметили железнодорожники. Цена 350 грн действует только для тех, у кого есть билет на поезд.

Список вокзалов, на которых работают пункты бесплатной вакцинации:

  • Киев (центральный);

Видео дня

  • Львов;

  • Харьков;

  • Одесса;

  • Днепр.

Ажиотажа на вокзалах пока видно
Вокзалы, на которых можно сдать тест на коронавирус:

  • Киев (центральный);

  • Львов;

  • Харьков;

  • Одесса;

  • Днепр;

  • Запорожье;

  • Мукачево;

  • Кривой Рог;

  • Винница;

  • Полтава.

Тестировать на коронавирус должны круглосуточно. Результат теста должен выдаваться с QR-кодом в течение 30 минут.

"Укрзалізниця" утверждает, что это пока предварительный список. В ближайшие дни перечень вокзалов, где можно сдать тест или вакцинироваться, будут расширять.

На вокзалах с 21 октября заработали пункты экспресс-тестирования на коронавирус
В поезда теперь пускают не всех

С 21 октября, чтобы сесть в поезд, уже не достаточно только паспорта и билета. Также нужно показать проводнику поезда (в "Интерсити" – стюарду) один из документов:

  • справка о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

  • сертификат, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации (язык документ не важен);

  • отрицательный результат ПЦР-теста (действует трое суток по состоянию на время посадки в поезд);

  • экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (действует трое суток по состоянию на время посадки в поезд).

Исключением являются пассажиры до 18 лет. Кроме того, такие документы не нужно предоставлять в пригородных электричках. Новые правила распространяются на поезда дальнего следования (даже если они курсируют в пределах одной области).

Аналогичные ограничения, к слову, введены для межобластных автобусных перевозок. Такие меры приняты в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины № 1236.

Правила поездок с 21 октября

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине пока не планируют вводить полный локдаун. Действие адаптивного карантина будет продолжаться, заявили в правительстве.

При этом напомним: с полуночи 23 октября в Сумской области начнут действовать ограничения "красной" зоны карантина. Этот регион присоединился к "красным" Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Херсонской областям.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКоронавирусКарантин в УкраинеВакцинация в Украине и миреВакцина от коронавирусаУкрзалізницяПЦР тесткоронавируспоезд