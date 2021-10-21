Украинцев начали вакцинировать и тестировать на COVID-19 прямо на вокзалах: цена и список городов

После начала работы новых правил проезда в поездах с 21 октября "Укрзалізниця" развернула пункты экспресс-тестирования на COVID-19 на 10 вокзалах. Для пассажиров услуга стоит 350 грн. Кроме того, на пяти вокзалах Украины теперь можно бесплатно вакцинироваться.

Услугами могут воспользоваться все невакцинированные пассажиры. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці".

"Невакцинированные пассажиры прямо на вокзале могут по выгодной цене сделать тест и получить справку, которая станет основанием для проезда в случае отрицательного результата", – отметили железнодорожники. Цена 350 грн действует только для тех, у кого есть билет на поезд.

Киев (центральный);

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Львов;

Харьков;

Одесса;

Днепр.

Киев (центральный);

Львов;

Харьков;

Одесса;

Днепр;

Запорожье;

Мукачево;

Кривой Рог;

Винница;

Полтава.

Тестировать на коронавирус должны круглосуточно. Результат теста должен выдаваться с QR-кодом в течение 30 минут.

"Укрзалізниця" утверждает, что это пока предварительный список. В ближайшие дни перечень вокзалов, где можно сдать тест или вакцинироваться, будут расширять.

С 21 октября, чтобы сесть в поезд, уже не достаточно только паспорта и билета. Также нужно показать проводнику поезда (в "Интерсити" – стюарду) один из документов:

справка о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

сертификат, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации (язык документ не важен);

отрицательный результат ПЦР-теста (действует трое суток по состоянию на время посадки в поезд);

экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (действует трое суток по состоянию на время посадки в поезд).

Исключением являются пассажиры до 18 лет. Кроме того, такие документы не нужно предоставлять в пригородных электричках. Новые правила распространяются на поезда дальнего следования (даже если они курсируют в пределах одной области).

Аналогичные ограничения, к слову, введены для межобластных автобусных перевозок. Такие меры приняты в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины № 1236.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине пока не планируют вводить полный локдаун. Действие адаптивного карантина будет продолжаться, заявили в правительстве.

При этом напомним: с полуночи 23 октября в Сумской области начнут действовать ограничения "красной" зоны карантина. Этот регион присоединился к "красным" Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Херсонской областям.