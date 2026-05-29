Украину зальет дождями: синоптики назвали единственный регион, где в пятницу будет сухо
В пятницу, 29 мая, в Украине будет царить прохладная погода с сильным ветром и грозовыми дождями, которые охватят подавляющее большинство регионов. В ряде областей метеорологи объявили желтый уровень опасности.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, Украина будет находиться под влиянием холодной и влажной воздушной массы, которая будет продолжать поступать с севера Европы.
29 мая синоптическую ситуацию будет предопределять поле пониженного давления, из-за чего в большинстве регионов ожидаются дожди, грозы и сильные шквалы ветра.
Где пройдут дожди
Ночью обойдется без осадков. Однако днем атмосферные фронты принесут дожди почти во все регионы Украины. На юге прогремят грозы.
Сухо будет только в западных областях.
Температура воздуха
В большинстве областей ночью столбики термометров будут показывать +4...+10 градусов. Только на юге страны ночь будет немного теплее, температура будет колебаться от +8 до +11 градусов. Днем температура воздуха по всей территории Украины составит +14...+18.
Ветер днем усилится
В пятницу прогнозируется северо-западный ветер, 7-12 м/с. Однако днем на Правобережье и в большинстве областей ветер значительно усилится. Местами синоптики уже объявили "желтый" уровень опасности.
Так, в западных областях, кроме Закарпатья, а также в Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. А в южной части страны прогремят грозы.
В этих регионах объявлен І уровень опасности (желтый).
Как сообщал OBOZ.UA, согласно информации синоптика Натальи Птухи, в последние дни календарной весны погода в Украине будет достаточно прохладной по сравнению с предыдущими жаркими днями – температурные максимумы практически не будут пересекать отметку +20 градусов. Ежедневно будут идти кратковременные дожди, в отдельных регионах с грозами. Однако уже с понедельника, когда начнется календарное лето, столбик термометра медленно пойдет вверх. Потепление будет не слишком быстрым, однако, неустанным.
