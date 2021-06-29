Июль в Украине будет бить рекорды по жаре, а в августе начнется 'осень': прогноз синоптиков

Погода в Украине в июле и августе будет жаркой. Второй месяц лета обещает температуру воздуха до +40 градусов. Сильная жара спадет уже в августе, когда пойдут дожди.

Как сообщила OBOZREVATEL заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, июль прогнозируется без осадков. В первой половине месяца столбики термометра покажут +28...+30 градусов. Небольшое похолодание с дождями начнется после 20 числа. При этом возможны сильные грозы и бури.

Но по прогнозу синоптика Леонида Горбаня, погода в июле будет "тропической": жара, ливни с грозами и бури. В первые дни месяца будет стоять жаркая и душная погода до +28 градусов. Однако после 4-5 дней жары пройдут дожди, что создадут эффект тропиков, будет влажно и душно, как в парилке, пишет "Сегодня".

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С 8 по 12 июля прогнозируется снижение температуры воздуха до +22 градусов. По словам Горбаня, Украину накроют бури, грозы и град. Но потом снова будет жара и высокая влажность. Днем ожидается до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40.

После 20 июля снова пойдут дожди, но без шквального ветра и града. Горбань отметил, что буря возможна с 25 по 27 июля. Закончится июль комфортной температурой до +30 но с дождями.

Погода в августе будет неустойчивой. Первая декада месяца будет жаркой до +30 градусов. При этом первые 5 дней августа прогнозируется одна температура, следующие 5 дней – другая, когда похолодает до +20...+25. Но потом снова температура воздуха начнет повышаться.

К концу месяца, после 20 августа, начнется "осенняя" погода: будет резкое понижение температуры и значительные осадки.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозируют, что погода в июле-2021 может быть рекордно жаркой – с самыми высокими за последние 30 лет температурами.