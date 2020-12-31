Украину окутает туман в канун Нового года

В четверг, 31 декабря, все без исключения области Украины окутает туман. Что же касается зимних осадков в виде снега, то они ожидаются только в двух горных регионах.

Как сообщила пресс-служба Укргидрометцентра, речь идет о Закарпатье и Ивано-Франковщине. Кроме того, водителей предупредили, что там образуется гололедица на дорогах. Ведь, помимо снега, на западе пройдут и дожди.

В связи с таким ухудшением погодных условий синоптики объявили на на указанной территории первый уровень опасности (желтый).

Также синоптики отметили, что по всей территории государства 31 декабря ожидается сильный ветер. Скорость его порывов будет достигать 7-12 м/с, ночью в северных, центральных и южных областях – местами 15-20 м/с.

Температура на востоке, в Днепропетровской и Запорожской областях ночью будет колебаться от +2 градусов до -3 мороза, а днем – в пределах 0...+5 градусов. На остальной территории ночью прогнозируется +2...+7 градусов, днем – +4...+9.

Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что 31 декабря и 1 января в Украине установится по-весеннему теплая погода – до +10 градусов. Несколько прохладнее будет только на западе и востоке.

В то же время в западных регионах в последний день 2020 года пройдут дожди. Рекорд плюсовой температуры будет наблюдаться на юге – +9...+13 градусов.

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