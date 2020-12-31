Україну оповиє туман у переддень Нового року

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
4,0 т.
Туман на дорозі

У четвер, 31 грудня, всі без винятку області України огорне туман. Що ж стосується зимових опадів у вигляді снігу, то вони очікуються лише у двох гірських регіонах.

Як повідомила пресслужба Укргідрометцентр, йдеться про Закарпаття та Івано-Франківщину. Крім того, водіїв попередили, що там утвориться ожеледиця на дорогах. Адже, крім снігу, на заході пройдуть і дощі.

У зв'язку з таким погіршенням погодних умов синоптики оголосили на на зазначеній території перший рівень небезпечності (жовтий).

Карта погоди в Україні 31 грудня

Також синоптики зазначили, що по всій території держави 31 грудня очікується сильний вітер. Швидкість його поривів досягатиме 7-12 м/с, вночі у північних, центральних та південних областях – місцями 15-20 м/с.

Температура на сході, у Дніпропетровській та Запорізькій областях вночі коливатиметься від +2 градусів до -3 морозу, а вдень – у межах 0...+5 градусів. На решті території вночі прогнозується +2...+7 градусів, вдень – +4...+9.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко спрогнозувала, що 31 грудня та 1 січня в Україні встановиться по-весняному тепла погода – до +10 градусів. Дещо прохолодніше буде лише на заході та сході.

Водночас у західних регіонах в останній день 2020 року пройдуть дощі. Рекорд плюсової температури спостерігатиметься на півдні – +9...+13 градусів.

Погода

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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