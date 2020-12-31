Україну оповиє туман у переддень Нового року

У четвер, 31 грудня, всі без винятку області України огорне туман. Що ж стосується зимових опадів у вигляді снігу, то вони очікуються лише у двох гірських регіонах.

Як повідомила пресслужба Укргідрометцентр, йдеться про Закарпаття та Івано-Франківщину. Крім того, водіїв попередили, що там утвориться ожеледиця на дорогах. Адже, крім снігу, на заході пройдуть і дощі.

У зв'язку з таким погіршенням погодних умов синоптики оголосили на на зазначеній території перший рівень небезпечності (жовтий).

Також синоптики зазначили, що по всій території держави 31 грудня очікується сильний вітер. Швидкість його поривів досягатиме 7-12 м/с, вночі у північних, центральних та південних областях – місцями 15-20 м/с.

Температура на сході, у Дніпропетровській та Запорізькій областях вночі коливатиметься від +2 градусів до -3 морозу, а вдень – у межах 0...+5 градусів. На решті території вночі прогнозується +2...+7 градусів, вдень – +4...+9.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко спрогнозувала, що 31 грудня та 1 січня в Україні встановиться по-весняному тепла погода – до +10 градусів. Дещо прохолодніше буде лише на заході та сході.

Водночас у західних регіонах в останній день 2020 року пройдуть дощі. Рекорд плюсової температури спостерігатиметься на півдні – +9...+13 градусів.

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