В Україні в переддень Нового року очікують дощі та плюсову температуру

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Суспільство
2,1 т.
З'явився дощовий прогноз погоди на 31 грудня

Напередодні Нового року, 31 грудня, погода в Україні буде теплою, а на заході країни пройдуть дощі.

Про це повідомляється в прогнозі на сайті Укргідрометцентру. За даними синоптиків, у середу опади очікуються у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях.

Найтеплішою погода буде вдень на півдні України – від +9 до +13 градусів. На сході повітря прогріється від +2 до +5, у центральній частині і на півночі країни – від +4 до +8 градусів.

У західних регіонах термометри вдень покажуть від +4 (+3 в Івано-Франківській області) до +7 (+8 на Закарпатті) градусів.

Погода в Україні 31 грудня

Що стосується погоди в Києві й області, опадів там не прогнозується. Удень очікується від +6 до +8, уночі від +4 до +6 градусів.

Погода в Київській області
Прогноз на 5 днів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Синоптикиня Наталія Діденко заявила, що 31 грудня та 1 січня погода в Україні в більшості регіонів буде весняною. Температура повітря в денний час у деяких населених пунктах досягне +10 градусів.

  • Першого дня 2021 року буде тепло й дощитиме, оскільки погоду в Україні формуватиме циклон із південного заходу Європи.

  • На початку січня 2021-го та на Різдво в Україну прийде похолодання до -14 градусів, вважають у відділі метеопрогнозів Укргідрометцентру.

  • Народний синоптик Володимир Деркач також говорив, що в січні 2021 року в Україну прийде холод. На його думку, він буде нетривалим.

УкраїнаНовий рікПрогноз погодиПогода в КиєвіпогодаУкргідрометцентр