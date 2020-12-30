В Україні в переддень Нового року очікують дощі та плюсову температуру
Напередодні Нового року, 31 грудня, погода в Україні буде теплою, а на заході країни пройдуть дощі.
Про це повідомляється в прогнозі на сайті Укргідрометцентру. За даними синоптиків, у середу опади очікуються у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях.
Найтеплішою погода буде вдень на півдні України – від +9 до +13 градусів. На сході повітря прогріється від +2 до +5, у центральній частині і на півночі країни – від +4 до +8 градусів.
У західних регіонах термометри вдень покажуть від +4 (+3 в Івано-Франківській області) до +7 (+8 на Закарпатті) градусів.
Що стосується погоди в Києві й області, опадів там не прогнозується. Удень очікується від +6 до +8, уночі від +4 до +6 градусів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Синоптикиня Наталія Діденко заявила, що 31 грудня та 1 січня погода в Україні в більшості регіонів буде весняною. Температура повітря в денний час у деяких населених пунктах досягне +10 градусів.
Першого дня 2021 року буде тепло й дощитиме, оскільки погоду в Україні формуватиме циклон із південного заходу Європи.
На початку січня 2021-го та на Різдво в Україну прийде похолодання до -14 градусів, вважають у відділі метеопрогнозів Укргідрометцентру.
Народний синоптик Володимир Деркач також говорив, що в січні 2021 року в Україну прийде холод. На його думку, він буде нетривалим.