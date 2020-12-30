В Україні в переддень Нового року очікують дощі та плюсову температуру

Напередодні Нового року, 31 грудня, погода в Україні буде теплою, а на заході країни пройдуть дощі.

Про це повідомляється в прогнозі на сайті Укргідрометцентру. За даними синоптиків, у середу опади очікуються у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях.

Найтеплішою погода буде вдень на півдні України – від +9 до +13 градусів. На сході повітря прогріється від +2 до +5, у центральній частині і на півночі країни – від +4 до +8 градусів.

У західних регіонах термометри вдень покажуть від +4 (+3 в Івано-Франківській області) до +7 (+8 на Закарпатті) градусів.

Що стосується погоди в Києві й області, опадів там не прогнозується. Удень очікується від +6 до +8, уночі від +4 до +6 градусів.

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