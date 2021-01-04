Украину окутает туман: синоптики рассказали, где ухудшится погода 4 января

В Украине в понедельник, 4 января, ожидается ухудшение погодных условий – из-за тумана синоптики объявили І уровень опасности.

Такая метеокартина в течение дня будет наблюдаться повсеместно, кроме северных областей. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Подчеркивается, что густой туман накроет все регионы, кроме Житомирщины, Киевщины, Черниговщины и Сумщины.

Так, видимость составит 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).

Напомним, что синоптик Наталья Диденко спрогнозировала на 4 января в Украине сухую погоду. По ее словам, незначительные осадки с ночи вероятны в северных регионах. В то же время в стране будет туманно и ожидается изморозь.

Зато прогноз от Укргидрометцентра свидетельствует, что дожди днем будут идти не только на севере, но и в западных областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным синоптиков, в первых числах января 2021-го в Украине ожидается незначительное похолодание, а вот дальше придет потепление. На православное Рождество 7 января погода будет теплая и дождливая.