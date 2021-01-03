Синоптики дали прогноз погоди в Україні на початок тижня

У понеділок, 4 січня, домінуючий вплив антициклону в Україні зумовить переважно суху погоду.

Як повідомила в Facebook народна синоптикиня Наталка Діденко, найближчої ночі є ймовірність невеликих опадів на Півночі України (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).

Очікуються тумани та паморозь. Вітер буде з південного сходу, помірний, часом поривчастий.

Температура повітря протягом дня 4 січня суттєво не зміниться, +2…+5 градусів, на Сході близько нуля, у західних областях та на півдні України +3…+8 градусів.

"У Києві найближчої ночі можливий дощ чи мряка, – зачепить балканська циклонічна волога, завтра вдень буде без опадів. Температура повітря вдень у понеділок очікується близько +3 градусів", – зазначила Діденко.

В Укргідрометцентрі додали, що у понеділок у західних, північних та центральних областях, у вівторок на заході та півдні країни, у середу в більшості областей невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, на решті території без опадів.

Температура у західній частині та більшості південних областей вночі 0…+5 градусів, вдень +2…+7 градусів, на півдні Одещини +8…11 градусів. На решті території вночі і вдень від +3 до -3 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з прогнозами синоптиків, погода в Україні в січні 2021 року обіцяє бути різною: і майже весняною, й по-справжньому зимовою. Фактично місяць поділений навпіл. Перша половина може бути теплою, друга – морозною.