Україну огорне туман: синоптики розповіли, де погіршиться погода 4 січня

В Україні у понеділок, 4 січня, очікується погіршення погодних умов – через туман синоптики оголосили І рівень небезпечності.

Така метеокартина впродовж дня спостерігатиметься повсюдно, крім північних областей. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Підкреслюється, що густий туман накриє всі регіони, крім Житомирщини, Київщини, Чернігівщини та Сумщини.

Так, видимість становитиме 200-500 метрів (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, що синоптикиня Наталія Діденко спрогнозувала на 4 січня в Україні суху погоду. За її словами, незначні опади з ночі ймовірні в північних регіонах. Водночас у країні буде туманно і очікується паморозь.

Натомість прогноз від Укргідрометцентру свідчить, що дощитиме вдень не лише на півночі, а й у західних областях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними синоптиків, у перших числах січня 2021-го в Україні очікується незначне похолодання, а ось далі прийде потепління. На православне Різдво 7 січня погода буде тепла і дощова.