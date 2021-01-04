На Різдво в Україні буде тепло і дощитиме: синоптики уточнили прогноз погоди

Погода на православне Різдво в Україні буде теплою і дощовою.

Про це OBOZREVATEL розповів провідний синоптик Українського гідрометцентру Роман Мурмило. За його прогнозами, в перших числах січня очікується невелике похолодання, але напередодні Різдва 7 січня розпочнеться новий період потепління.

"Не те, щоб зовсім тепло. Просто будуть більш теплі повітряні маси. Різдвяні вихідні будуть з дощами переважно у вигляді дощу або мокрого снігу", – уточнив синоптик.

У ніч напередодні Різдва, в Різдвяний Святвечір 6 січня, він спрогнозував температуру повітря близько 0 градусів, "морозів не очікується". Вдень 6 і 7 січня на більше території України дощитиме, додав він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше був озвучений прогноз погоди, згідно з яким на православне Різдво 7 січня в Україні може настати істотне похолодання. Місцями температура може опускатися до -9 градусів.