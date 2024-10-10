Украину накрыло Полярное сияние: в каких областях его можно увидеть. Фото

Над Украиной появилось северное сияние. Жители многих регионов снова могут наблюдать за "розовым небом".

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Его в Украине можно будет увидеть в течение 2 дней. Об этом рассказали синоптики Центра прогнозирования космической погоды (SWPC).

Северное сияние возникло в результате мощной вспышки на Солнце 9 октября. Она сопровождалась выбросом корональной массы, которая направлена в сторону нашей планеты.

Коронарная масса уже начала взаимодействовать с магнитным полем Земли. По прогнозам индекс активности магнитного поля Земли достигнет 8, что соответствует геомагнитной буре категории G4. При этом он может длиться до 12 часов, то есть последствия будут ощущаться не только вечером 10, но и в ночь с 11 на 12 октября.

Поэтому вероятность полярных сияний этой и следующей ночи очень высока. Удивительное небесное явление украинцы могут наблюдать над Киевом, Сумами, Донецком, Запорожьем, Полтавой и Харьковом.

Жители разных областей уже выкладывают в сеть волшебные кадры этого красивого природного явления.

Напомним, после серии сверхмощных солнечных вспышек, фиксировавших на прошлой неделе, ученые предупреждали, что нашу планету может накрыть геомагнитная буря. И именно выбросы корональной массы – шлейф плазмы и магнитного поля, направляемые к Земле, провоцируют северное сияние.

Раньше такое необычное атмосферное явление можно было "поймать" в Украине раз в несколько лет, ведь оно не характерно для нашей широты. Однако в последнее время солнечные вспышки стали более мощными и участившимися. Поэтому у украинцев есть возможность наблюдать такое "ночное световое шоу" несколько раз в год.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлый раз над Украиной зафиксировали северное сияние в ночь на 8 октября. В частности, жители Одесщины и Ивано-Франковщины наблюдали невероятные переливы цветных огней в небе.

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