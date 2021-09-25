Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды: названы регионы. Прогноз на воскресенье

В воскресенье, 26 сентября, резкое усиление ветра повлечет ухудшение погоды в ряде областей Украины. В общем в стране будет облачно с прояснениями, однако почти без осадков.

Периодические дожди обещают только на Харьковщине, Донетчине и Луганщине. С предупреждением выступили в ГСЧС и Укргидрометцентре.

Синоптики прогнозируют, что ветер в этот день будет немного сильнее, чем обычно – юго-западного направления, 7-12 м/с.

В то же время ожидается усиление его порывов до 15-20 м/с на востоке, Черниговщине, Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине, Запорожье на Херсонщине. Поэтому в регионах объявлен І уровень опасности погодных условий – желтый.

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Температура воздуха в ночь на 26 сентября будет в пределах +10... +12, на несколько градусов ниже на востоке, в части севера и Черновицкой области.

Днем столбики термометров поднимутся до +18... +20, на Закарпатье, Николаевщине, Херсонщине и в Крыму до +22, а в Одесской области +23 градуса. В северных, восточных регионах немного холоднее.

В Харьковской, Луганской, Донецкой областях ночью и днем воскресенья прогнозируют дождь, на остальной территории облачно с прояснениями, но сухо.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский народный синоптик спрогнозировал погоду на октябрь. По его словам, в этом месяце в Украине будет дождливо и холодно.