Украинцы высказались о том, правильным ли путем Зеленский ведет Украину
Большинство опрошенных украинцев не считают, что президент Владимир Зеленский ведет страну правильным путем. В то же время подростки выразили противоположное мнение.
Таковы результаты опроса, проведенного при помощи Liberty Report. Их обнародовали в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 3 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Так, зрителям в студии задали вопрос: "Правильным ли путем ведет Украину Владимир Зеленский?":
"Да" ответили 23%
"Нет" –
77%
Еще один опрос проводился среди подростков возрастом 16-18 лет. Им задали такой же вопрос, однако результаты оказались противоположными:
"Да" ответили 77%
"Нет" –
23%
Напомним, что ранее большинство украинцы не согласились с идеей Зеленского о необходимости введения двойного или множественного гражданства в Украине.
Как сообщал OBOZREVATEL, глава фракции "Слуга народа" позднее раскрыл подробности зарегистрированного законопроекта по двойному гражданству.