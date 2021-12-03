Украинцы высказались о том, правильным ли путем Зеленский ведет Украину

Большинство опрошенных украинцев не считают, что президент Владимир Зеленский ведет страну правильным путем. В то же время подростки выразили противоположное мнение.

Таковы результаты опроса, проведенного при помощи Liberty Report. Их обнародовали в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 3 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, зрителям в студии задали вопрос: "Правильным ли путем ведет Украину Владимир Зеленский?":

"Да" ответили 23%

"Нет" – 77%

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Еще один опрос проводился среди подростков возрастом 16-18 лет. Им задали такой же вопрос, однако результаты оказались противоположными:

"Да" ответили 77%

"Нет" – 23%

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Напомним, что ранее большинство украинцы не согласились с идеей Зеленского о необходимости введения двойного или множественного гражданства в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава фракции "Слуга народа" позднее раскрыл подробности зарегистрированного законопроекта по двойному гражданству.