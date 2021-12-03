Законопроект о двойном гражданстве не дает возможность голосовать в двух странах, – Арахамия

В случае принятия закона о двойном или множественном гражданстве, украинцы, которые живут постоянно за границей, не смогут голосовать на выборах в Украине. Однако у них будет возможность открывать тут бизнес.

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил 2 декабря в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1". Он также рассказал о предохранителях, которые будут предусмотрены для чиновников и граждан страны-агрессора (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Например, есть большая диаспора в Канаде, США, Австралии, Аргентине, Португалии, – и их может набраться всего около 10 млн. Они будут жить там, центр их интересов там. Если им дать право голосовать в Украине, это будет не совсем верная ситуация", – сказал Арахамия.

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По словам политика, неправильно давать возможность голосовать сразу за двух президентов в разных странах. В то же время человек, получивший украинский паспорт, сможет свободно приезжать к родственникам в Украину, открывать тут бизнес.

Также Арахамия озвучил еще два предохранителя, которые предусмотрены в документе. Так, человек с несколькими паспортами не сможет занимать государственные должности. Также получить украинский паспорт не смогут граждане России.

Напомним, что законопроект о двойном гражданстве президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду 2 декабря. Документ определен как неотложный.

Как сообщал OBOZREVATEL, против такой инициативы главы государства высказались около половины опрошенных украинцев – 48%.