Почти половина украинцев против идеи Зеленского о двойном гражданстве – опрос

Около половины опрошенных украинцев не поддержали идею президента Владимира Зеленского о двойном или множественном гражданстве. Такое мнение высказали 48% респондентов, противоположного придерживаются – 24%.

Таковы результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии. Он проводился с 22 октября по 12 ноября.

Так, против двойного или множественного гражданства высказались 48%.

Поддержали такую идею 24%.

Поддерживают, но при условии, что двойное гражданство будет разрешено лишь со странами ЕС и НАТО, – 11%

Поддерживают двойное гражданство со всеми странами, кроме России, - 7%

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Почти 5% выступили за двойное гражданство только с бывшими республиками СССР.

Еще 5% не смогли определиться.

Социологи подчеркнули, что исследование показывает отсутствие поддержки идеи о двойном или множественном гражданстве. Они полагают, что среди причин – российская агрессия и насильственная паспортизация украинцев на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных. Выборка является репрезентативной для совершеннолетнего населения.

Всего было отобрано 2003 анкеты. Статистическая погрешность не превышает: 2.4% для показателей близких к 50%, 2.1% – для показателей близких к 25%, 1.5% – для показателей близких к 10%.

Отметим, что 2 декабря Зеленский внес законопроект о двойном гражданстве в Верховную Раду. Документ № 6368 передан на рассмотрение в профильный комитет.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время выступления в парламента глава государства анонсировал указанную законодательную инициативу. По его мнению, этот вопрос важен для наших граждан, которые проживают в других странах.