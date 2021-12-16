Украинцы начали получать 'тысячу за вакцинацию': некоторые уже успели потратить

Украинцы в четверг, 16 декабря, начали получать обещанную президентом тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса. Выплаты уже пришли гражданам на карты Альфа Банка и Монобанка.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своем канале в Telegram создал опрос, в котором украинцы делились информацией о том, получили они выплаты или нет.

В комментариях многие граждане отметили, что деньги уже пришли на их счета. Некоторые уже даже успели их потратить.

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Отметим, что выплаты получили те украинцы, которые в приложении Дія приняли участие в бета-тестировании услуги "єПідтримка".

На странице Альфа Банка в Facebook появилось сообщение, что тысячу гривен уже получили некоторые украинцы.

"Это уже сейчас работает для тех, кто оформил карту "єПідтримка" в Sense SuperApp, принял участие в бета-тесте и выбрал в приложении Дія Альфу. Деньги уже на счету, если принял участие в бета-тестировании", – сказано в сообщении.

Напомним, чтобы получить выплачу через Альфа Банк необходимо:

оформить карту в приложении Sense SuperApp;

ввести свой номер телефона и пройти идентификацию с Дією;

активировать карту, установить ПИН-код;

в приложении Дія выбрать карту Альфа-Банка для получения выплаты.

Пользователи Монобанка также начали получать "тысячу Зеленского". Средства также получили те, кто подал заявки на тестирование программы "єПідтримка" в Дії. Об этом написал сооснователь банка Олег Гороховский в Telegram. По его словам, деньги получили уже около пол миллиона украинцев.

"С 20-21 декабря (окончание тестирования выплат в Дії) будем зачислять средства мгновенно после одобрения заявки Дієй", – написал он. При этом он порекомендовал пока не тратить деньги, а дождаться предложений от партнеров.

В то же время, на странице Приват Банка в Facebook отметили, что деньги поступят на карточки украинцев после официального старта выплат по государственной программе, то есть с 19 декабря.

Напомним: тысячу гривен за вакцинацию можно потратить на:

билеты в кино, театр, музей;

билет на внутренние ж/д или авиаперевозки;

книги;

абонемент в спортивный зал или фитнес-центр.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "тысячу от Зеленского за вакцинацию" можно получить до 19 декабря. Для этого нужно обновить приложение Дія до последней версии и записаться на тестирование услуги. Заявки принимаются до 18 декабря.