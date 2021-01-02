Украинцев возмутило заявление Медведчука о производстве российской вакцины в Харькове
Украинцы в соцсетях возмущены заявлением народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука о возможном производстве российской вакцины от коронавируса (COVID-19) харьковской компанией "Биолек".
Так, в комментариях к посту OBOZREVATEL в Facebook пользователи отметили, что Москва решила совместить испытания несертифицированной вакцины с проведением массовой вакцинации (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
"Если бы они это делали на своих гражданах, черт с ним. Но они пытаюся расширить географию за счет других стран… В том числе и с помощью продажных "медведчуков", – написал один из читателей.
Другой отметил, что у России не хватает производственных мощностей для производства вакцины, вот она и ищет любую возможность производить ее где угодно.
Также украинцы посоветовали членам ОПЗЖ сначала самим сделать прививки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Медведчук заявил, что 30 декабря 2020 года харьковская компания "Биолек" якобы подала на регистрацию в Украине российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что фармацевтическую компания "Биолек" связывают с Раисой Богатыревой – экс-министром здравоохранения времен президентства Виктора Януковича.
Ранее россияне заявляли, что фармацевтическая компания в Харькове якобы уже "наладила выпуск готовой формы" для производства вакцины, однако в "Биолек" опровергли эту информацию.