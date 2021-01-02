Українців обурила заява Медведчука про виробництво російської вакцини в Харкові

Українці в соцмережах обурені заявою народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука про можливе виробництво російської вакцини від коронавірусу (COVID-19) харківською компанією "Біолік".

Так, у коментарях до посту OBOZREVATEL у Facebook користувачі зазначили, що Москва вирішила поєднати випробування несертифікованої вакцини з проведенням масової вакцинації (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Якби вони це робили на своїх громадянах, чорт із ним. Але вони намагаються розширити географію за рахунок інших країн... Зокрема і за допомогою продажних "медведчуків", – написав один із читачів.

Інший зазначив, що в Росії не вистачає виробничих потужностей для виробництва вакцини, ось вона і шукає будь-яку можливість виробляти її де завгодно.

Також українці порадили членам ОПЗЖ спочатку самим зробити щеплення.

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL: