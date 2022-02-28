Украинцев призвали уничтожать российские передатчики при обнаружении: как выглядят

Российские оккупанты могут ориентироваться на неизвестной местности в Украине и без системы GPS. Для этого они используют передатчики, которые оставляют за собой для своих товарищей.

Об этом сообщили на Facebook-странице Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Там также показали фото того, как выглядят такие вражеские приборы (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Судя по фото, враг размещает передатчики с написанными от руки номерами на деревянных брусках, которые закапываются в землю.

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В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что по ним калибруются ракетные удары вражеских сил и ориентируются диверсионные группы.

"При обнаружении – немедленное уничтожение. Это передатчики! Аппаратура наземного позиционирования на местности без привязки GPS!" – подчеркнули в сообщении.

В комментариях украинцы попросили специалистов рассказать и о том, каким образом можно уничтожать российские передатчики. Ведь, допустили пользователи сети, они могут оказаться чем-то вроде "опасных посылок" – неоднократно отмечалось, что диверсанты разбрасывают в населенных пунктах телефоны или игрушки, которые могут быть начинены взрывчаткой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее гражданам наглядно показали, как отличить украинский вертолет от вражеского. Авторы фотоинструкции отметили, что россияне прячут все опознавательные знаки, словно "пришельцы с темной стороны Луны".

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