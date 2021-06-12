Украинцев предупредили об опасности гроз и града. Карты

В субботу, 12 июня, в Украине до конца суток ожидаются грозы. Кроме того, в некоторых регионах страны спасатели предупредили об опасности шквалов и града.

Скорость ветра местами будет достигать 15-20 м/с, что соответствует первому (желтому) уровню опасности. Об этом сказано в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В воскресенье, 13 июня, будут сохраняться неблагоприятные погодные условия. Так, в западных и юго-западных областях возможны порывы ветра 15-20 м/с. Ночью на западе Украины пройдут дожди, в Карпатах осадки будут сильными (второй уровень опасности – оранжевый).

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Днем на территории всей страны снова прогнозируют грозы, в отдельных районах ожидается выпадение града и шквалы.

Напомним, синоптики спрогнозировали на 12 июня теплую, но облачную и дождливую погоду. В большинстве регионов пройдут грозы. Температура в среднем достигнет +21...+ 25 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Изюм Харьковской области ливень полностью смыл асфальт. В то же время в Днепре выпал град размером с оливку.