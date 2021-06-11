На Харьковщине ливень смыл асфальт, а Днепр засыпало градом. Фото и видео непогоды

В городе Изюм Харьковской области ливень полностью смыл асфальт. В то же время в Днепре выпал град размером с оливку.

Как сообщает Telegram-канал "Харьков Сейчас", ЧП с асфальтом произошло в переулке Александровском, который находится под крутым наклоном (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Из-за непогоды, дорога превратилась буквально в катакомбы.

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По информации Telegram-канала "ТРУХА Днепр", в Днепре прошел большой град. Он побил машины и цветы на клумбах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня в Украине прошли мощные ливни. Непогода наделала беды во многих городах, вызвала наводнение на улицах, обесточила целые районы.

9 июня на Харьков обрушился мощный ливень и град. В частности, дождь с градом прошел на Алексеевке, ХТЗ, проспекте Гагарина, Одесской и в других районах города.

Подобная погодная ситуация наблюдалась и в Черновцах. Там выпал град размером с перепелиные яйца. Также в городе прошла гроза.

В результате непогоды были подтоплены часть улиц, образовались автомобильные заторы. Также молния попала в дерево возле жилого дома на улице Героев Майдана.