Потеплеет до +15, а затем вернутся холода: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

В Украине в ближайшее время ожидается потепление до +15 градусов, но трехдневные праздничные выходные в честь 8 Марта будут прохладными.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала. Она подчеркнула, что погода в первом месяце весны будет переменчивой.

"К середине этой недели температура будет расти, к нам будет поступать более теплая воздушная масса. Поэтому в среду и четверг [3 и 4 марта], в частности, в столице и по всей территории Украины в целом потеплеет. В четверг в Киеве температурный фон возрастет до +10... +12 градусов", – сообщила она.

"Если говорить по Украине, то традиционно у нас теплее на юге и Закарпатье. Днем температура там может подняться даже до +15 градусов. Соответственно, и в ночные часы будет теплее", – добавила синоптик.

По ее прогнозам, уже 5 марта на территорию Украины вторгнется холодный воздух, что приведет к существенному похолоданию. "В пятницу мы вновь ожидаем возвращения холода. На следующих выходных у нас также вернутся небольшие морозы в ночные часы. И даже днем температура будет относительно невысокой в пределах +2... +4 градусов", – сказала Хала.

Она добавила, что на востоке и северо-востоке страны будут фиксироваться самые низкие температурные показатели.

По ее словам, в марте следует ожидать частых перепадов температур, поскольку традиционно этот месяц очень переменчив. "Март очень переменчивый месяц, так как возможна как зимняя погода, так и более теплая весенняя. Это месяц с капризным характером", – заметила синоптик.

Говоря о погоде весной, она отметила, что, по расчетам, весна в Украине в этом году должна быть типичной. "По предварительным прогнозам можно сказать, что температуры будут близкими к норме. Но все равно это не исключает холодных вторжений. Даже если весна будет теплой, все равно могут быть вторжения холодного воздуха, которые приведут к снижению температуры", – предупредила синоптик.

Как писал OBOZREVATEL, синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло озвучил прогноз погоды на начало марта в Украине.