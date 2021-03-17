Украинцев предупредили о похолодании и дождях: появился свежий прогноз погоды

В четверг, 18 марта, в Украине установится холодная погода с дождями. Она сохранится почти во всех регионах до конца недели.

Об этом на личной странице в Facebook предупредила синоптик Наталья Диденко. Согласно ее прогнозу, температура воздуха в предпоследний рабочий день недели не поднимется выше +2...+5 градусов.

Несколько теплее будет только на юге, в Приазовье и на Днепропетровщине: там ожидается +4...+9 градусов. Кроме того, 18 марта погода в Украине будет неуютной из-за северо-западного порывистого ветра. В дополнение в большинстве областей периодически будет идти дождь и мокрый снег.

Что касается Киева, то в столице 18 марта также ожидается облачная, влажная, холодная погода. Дневная температура будет колебаться в пределах +3...+4 градусов.

Кроме того, Диденко предупредила, что Украину затронут небольшие магнитные бури, которые могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

"Поэтому, пока нет зелени листьев, достаточного солнца и желательно высокой температуры воздуха, ищем вдохновение в свежих цветах дома, дружеском совместном кофе на работе и тем, кто работает онлайн – вылезти из пижамы с цветочками и одеть что-то такое, будто вы едете в аэропорт путешествовать в теплые края. Не постоянно же все время так будет облачно, "ковидно" и холодно – придут обязательно лучшие времена!" – обратилась к украинцам синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно прогнозу синоптиков, 17 марта погода в Украине будет дождливой и снежной почти везде. В некоторых областях даже предупредили о метелях и объявили высокую опасность схода лавин.