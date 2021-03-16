Метели, дождь и опасность лавин: украинцев предупредили о непредсказуемой погоде в среду

Погода в Украине в среду, 17 марта, будет дождливой и снежной, осадки накроют почти всю страну. В некоторых регионах ожидаются метели и объявлена высокая опасность схода лавин.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу, на дорогах местами образуется гололедица (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, в высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (ІІІ уровень), а в горах Ивано-Франковщины – высокая опасность (IV уровень).

В Карпатах ожидается значительный снег, объявлен I (желтый) уровень опасности.

В западных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях прогнозируют мокрый снег; в центре, на юге, востоке и севере – дожди. Без осадков только в Черниговской области.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 5 тепла, только на Ивано-Франковщине и Киевщине возможен мороз до 1 градуса; днем +4… +7, в южных областях до 11 тепла.

В Киеве погода также будет дождливой, ночью от 1 мороза до 1 тепла, днем +5… +7.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали температурные "качели" в Украине во второй половине марта.