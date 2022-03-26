Украинцев, которые возвращаются в освобожденные города и села, предупредили об опасности минирований

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Украинцев предупредили, что в населенных пунктах, которые освободили от оккупантов из РФ, могли остаться противотанковые, противопехотные, кассетные мины или мини-ловушки с растяжками. Такие "сюрпризы" могли оставить российские войска.

Об этом говорится на Facebook-странице Управления государственной охраны со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО. Граждан призвали не спешить возвращаться в дома в оккупированных городах.

Особенно осторожными следует быть там, где шли уличные бои. Также зафиксированы случаи минирования тел погибших.

Что делать, если нашел подозрительный предмет:

не прикасаться к нему;

сообщить об обнаруженном предмете подразделениям ГСЧС (101) или полиции (102);

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предупредить прохожих о возможной опасности;

отойти от предмета подальше;

дождаться приезда специалистов.

Ранее в Министерстве внутренних дел призвали украинцев, покинувших дома в городах, где проводились активные боевые действия, не спешить возвращаться. Сначала необходимо дождаться соответствующей "зачистки" населенного пункта. В домах жителей могут ждать неприятные "сюрпризы". Например, брошенное оружие, боеприпасы, соответствующее минирование, мины-растяжки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области продолжается очистка территории от вражеских "подарков". Пиротехники Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования изымают и уничтожают взрывоопасные предметы.

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