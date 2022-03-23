В МВД призвали украинских беженцев не спешить с возвращением домой: в заброшенных зданиях могут быть 'неприятные сюрпризы'

В Министерстве внутренних дел призвали украинцев, покинувших дома в городах, где проводились активные боевые действия, не спешить возвращаться. Сначала необходимо дождаться соответствующей "зачистки" населенного пункта.

Об этом сказал Евгений Енин, первый заместитель главы ведомства, в эфире единого телемарафона украинских новостей "UA Разом". По его словам, в домах жителей могут ждать неприятные "сюрпризы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Речь идет о, например, заброшенном оружии, боеприпасах, соответствующем минировании, минах-растяжках. По словам Енина, рядовой гражданин может этого не заметить.

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Чиновник подчеркнул, что нужно подождать возвращения власти и соответствующей "зачистки" города представителями Национальной полиции и ГСЧС. Официальные власти должны дать жителями "зеленый свет" на возвращение домой.

"Только после этого мы можем говорить о возвращении в дома за самыми нужными вещами, одеждой и т.д.", – уточнил Енин.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что большинство задержанных диверсантов являются гражданами Украины. Он заверил, что все, кто сотрудничает с российскими оккупантами или совершает диверсии в украинских городах и селах, предстанет перед судом.

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